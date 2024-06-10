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バイオリン　ドミナント　弦　4/4 GDA
商品番号 R18449995447
商品名

バイオリン　ドミナント　弦　4/4 GDA
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···弦フルサイズ　ドミナントG線、D線、A線の3本新品未使用です。2か月ほど前に購入し、自宅保管していました。錆はありません。
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