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- 151 AR コンプ 18枚セット
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商品詳細
ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)画像のセットを送ります。フシギダネ sv2a166/165フシギソウ sv2a167/165ヒトカゲ sv2a168/165リザード sv2a169/165ゼニガメ sv2a170/165カメール sv2a171/165キャタピー sv2a172/165ピカチュウ sv2a173/165ニドキング sv2a174/165コダックsv2a175/165ニョロゾ sv2a176/165ゴーリキー sv2a177/165モンジャラ sv2a178/165バリヤード sv2a179/165オムナイト sv2a180/165カビゴン sv2a181/165ハクリュー sv2a182/165ミュウツー sv2a183/165合計 18枚トラブル防止の為、画像で納得した方のみお取り引きお願い致します。折れ濡れ対策し、メルカリ便で発送します。ポケモン151ユウリSRユウリsrシールド廃盤絶版マリィRSマリィpsa10ブイマックスライジングタッグオールスターズシャイニースターv廃盤ブラッキーhrブラッキースペシャルアートブラッキーhrsaポケカ御三家シャイニースターVPSABGS鑑定済みWCS完美品極美品未開封レックウザリザードンミュウツーポケモンカードポケモンカード SRポケモンカード HRポケモンカード URポケモンカード SSRポケモンカード RRポケモンカード RRRポケモンカード GXポケモンカード EXポケモンカード Vポケモンカード VMAXポケモンカード リーリエポケモンカード プロモブルーブルーの探索レッドグリーンメイアカネザマゼンタシロナカトレアシロナ＆カトレアリーリエの全力わるいリザードンマリィソニアオカルトマニアかんこうきゃくサナシャイニースターvシャイニースターリザードンvmaxポケモンカード 旧裏面ザシアンムゲンダイナポケモンカード 色違いポケモン リザードン 色違いリザードンvmax
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