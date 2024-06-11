中国倣古墨　唐墨（黄山貢煙）塗り匣入り

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商品詳細
1980年代に購入したものです。新品未使用、自宅保管品です。良く枯れていると思います。※塗り匣入り2丁セットこの銘柄は手持ち限りです。
http://narcologia.ru/goods/browse387491.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle898825.html
http://narcologia.ru/goods/slide782587.html
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中国 唐墨 倣古墨 書道 金巻四丁セット 塗匣布匣入り
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【正規品質保証】 中国倣古墨唐墨（12丁セット）布匣入り
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中国倣古墨唐墨三-
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