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商品詳細
◼️ただいま断捨離中です。しばらく売れなかったら、廃棄したりリサイクルショップに持って行ったりしますので、気になるものがあったらぜひお早めにご購入下さい◼️コレクション断捨離の為出品します。袋に入れたまま暗所で保管していました。ノーマルなスーツverです。ステッカー付きダイタクのアクスタです。よしもと無限大ホーム ∞ヨシモト 漫才劇場吉本大拓無限大15周年記念アクリルスタンド兄弟 双子 漫才 ソーセージ 双生児ダイタクの60分漫才 M-1キングオブコント推し活 劇場や映えスポットに連れて行って写真を撮るのにオススメです。
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