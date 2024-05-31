長渕剛 ギター 弾き語り 全曲集 楽譜 タブ譜 スコア ハーモニカ

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商品詳細
2001年12月15日にKMPより出版されました、長渕剛さんのギター弾き語り全曲集です。全1093ページの大容量です。使用はせずコレクションの為、保管しておりましたが、長期の素人保管の為、多少の擦れ等(特に表紙)あります。かなり古い商品ですので、ヴィンテージにご理解ある方のご購入、よろしくお願い致します⭐︎
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