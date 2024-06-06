LE SSERAFIM ペンライト

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商品詳細
LESSERAFIMルセラフィムペンライト即購入可能◎値下げ不可大阪公演で購入その後公演で一度使用しました。点灯確認済み、ペアリングも問題なく使用できました！初期状態から箱にスレなどございます。また、箱を開ける際にできた折れ目があります。箱のシールの粘着が弱くなっています。予めご了承下さい。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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