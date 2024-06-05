

昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク



昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク 昭和レトロ TOMY トミー スヌーピー ダイヤル式電話機 アンティーク

○日本電信電話公社型式認定品○TOMY製○取説、保証書、箱などございません。○外した時は壊れていない状態で ずっと保管しておりました。 写真にちらっと映っております差込口を 現在のものにNTTさんに交換 依頼等して頂きましたら使用できると は思います。(以前は無料だったようですが 今は数千円かかるかもしれません。)1980年台のもので、受話器等白い所がだいぶ変色しております。白い色以外は変色しておりませんので、汚れているような汚なさはないと思って頂きまして大丈夫です。アンティーク等レトロな装飾品等お好きな方に宜しくお願いいたします。スヌーピーの存在感が凄いです(^^)昭和時代のものは壊れないように頑丈に仕上がっておりますよ。サイズ 高さ 約37cm程度100サイズ～のメルカリ便で発送致します。お時間指定ありましたら取引画面でお知らせ下さいませ。どうぞ宜しくお願いいたします(*^.^*)#スヌーピー#昭和レトロ#レトロスヌーピー#レトロ電話機 #レトロダイヤル式電話#アンティーク#ヴィンテージ#TOMY#トミー#田村電機#レトロインテリア#レトロ置物