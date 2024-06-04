YAMAHA テナーサックス YTS24-2

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YAMAHAYTS24-2テナーサックスです(^^)自宅に眠っておりましたが、思い切って出品します！約24年前に購入、メンテナンスも数年後までです。家族が使っていたもので、使用頻度は週1回3年間程です。目立つ傷はございませんが、細やかな傷やサビは中古品のため、ご了承くださいませ。