- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 版画
- >
- ジョン・ドリッシュのリトグラフ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただき有難うございます。アメリカピッツバーグ生まれで現在ニューヨークで創作活動中の作家J・ドリッシュ氏。氏の特徴はリトグラフ刷りの上に水彩絵の具で色を付ける技法‼️作品名「ザ.ニューヨーク.シーン」エディション11/500サイン有りサイズ約33X19cm額サイズ約53X43cm1990年作。一時期飾っていました。どうぞよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference139938.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford713573.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral229932.html
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
ジョンレノン リトグラフの値段と価格推移は？｜5件の売買データから ...
クロード・ワイズバッシュ「ヴァイオリン ソロ」リトグラフ :: 絵画 ...
フランシスコ・ボッシュ リトグラフ『潮風の浜辺』
クロード・ワイズバッシュ「三人の奏者1」リトグラフ :: 絵画買取 ...
ジョン・レノン リトグラフの値段と価格推移は？｜1件の売買データから ...
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
山下清 リトグラフの値段と価格推移は？｜15件の売買データから山下清 ...
ジョンレノン リトグラフ The Hug | eclipseseal.com
山下清 リトグラフの値段と価格推移は？｜15件の売買データから山下清 ...
11004] 濱田昇児 リトグラフ 緑映 オリジナルリトグラフ 日経 ...
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
ジョンレノン リトグラフ The Hug | eclipseseal.com
http://narcologia.ru/goods/preference139938.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford713573.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral229932.html
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
ジョンレノン リトグラフの値段と価格推移は？｜5件の売買データから ...
クロード・ワイズバッシュ「ヴァイオリン ソロ」リトグラフ :: 絵画 ...
フランシスコ・ボッシュ リトグラフ『潮風の浜辺』
クロード・ワイズバッシュ「三人の奏者1」リトグラフ :: 絵画買取 ...
ジョン・レノン リトグラフの値段と価格推移は？｜1件の売買データから ...
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
山下清 リトグラフの値段と価格推移は？｜15件の売買データから山下清 ...
ジョンレノン リトグラフ The Hug | eclipseseal.com
山下清 リトグラフの値段と価格推移は？｜15件の売買データから山下清 ...
11004] 濱田昇児 リトグラフ 緑映 オリジナルリトグラフ 日経 ...
ジョン・ドリッシュのリトグラフ - 版画
ジョンレノン リトグラフ The Hug | eclipseseal.com