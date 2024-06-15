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ジョン・ドリッシュのリトグラフ
商品番号 S84062841285
商品名

ジョン・ドリッシュのリトグラフ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 9,282 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。アメリカピッツバーグ生まれで現在ニューヨークで創作活動中の作家J・ドリッシュ氏。氏の特徴はリトグラフ刷りの上に水彩絵の具で色を付ける技法‼️作品名「ザ.ニューヨーク.シーン」エディション11/500サイン有りサイズ約33X19cm額サイズ約53X43cm1990年作。一時期飾っていました。どうぞよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference139938.html
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