BLACK LAGOON 描き下ろしB2ポスター

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商品詳細
今では希少なBLACKLAGOON20周年記念展マルイ20周年記念「書き下ろしB2ポスター」サイズ縦約515mmx横約726mm有楽町マルイ博多マルイなんばマルイの3か所で2週間だけ開催された時のみ限定販売されたポスターでかなり希少で入手困難になりますよろしくお願いいたします。#レヴィ#バラライカ#ロベルタ#エダ#シェンホア#マルイ#丸井ブラックラグーンポスターBLACKLAGOONポスターBLACKLAGOON描き下ろしポスターB2限定BLACKLAGOONタペストリーポスター#ブラックラグーン
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