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- 河野棹舟 美人夕涼みの図 絹本肉筆掛軸 高知出身 師芳文
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸軸先含めない全体的な大きさは189cm×49cm程度です。箱一部破損しております。河野棹舟（1868-1945）明治２年、現在の高知県香美市に生まれた。本名は孝敏。はじめ宮田洞雪に学び、のちに京都に出て菊池芳文に学んだ。明治２６年の土佐品評会、２７年の奈良博覧会、２８年の第４回四国勧業博覧会、２９年の日本絵画共進会に出品。帝国絵画協会、土陽美術会にも参加していた。昭和２０年、７８歳で死去した。
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