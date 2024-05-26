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Ortofon Digitrack 針
商品番号 L98510938872
商品名

Ortofon Digitrack 針
ブランド名 オルトフォン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音出し確認済みです。まだ使えるかと思います。すり替え防止のためNC,NRでお願いします。
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