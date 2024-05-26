送料無料✨竹製 篠笛７穴 7本調子 格安 おすすめ

商品名：篠笛（漆塗り）付属品：袋＋簡単な操作説明書（２頁）サイズ:７穴７本調子（B調）ドレミ調で、洋楽器にも合わせやすいです熟練職人の手づくりでこの値段は、とてもお買い得です。•材質：竹•竹齢：４年以上•長さ：４３ｃｍ•重さ：４４ｇ・天然竹を、職人の手づくりで丁寧に心をこめて、 成品まで３０工程で作り上げられた渾身の篠笛です。・篠笛は、祭囃子や神楽で使われる日本の伝統楽器。なんといってもその響きの良さに、聞く人の心を癒し魅了します。小さな楽器ですが、篠笛の音がなければ祭囃子のあの軽快さは演出できません。・笛のやさしい音色に染まって、日常を忘れさせてくれます。・竹に穴を開けただけの単純な楽器だけに奥が深く多彩な表現力をもっています。・音域は三オクターブ弱あり独奏や合奏でも思う存分楽しめます。＃篠笛＃癒し＃和楽器＃民族芸能＃長唄＃神楽＃横笛＃木管楽器



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