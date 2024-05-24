湊あくあ 誕生日記念2022 グッズセット

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商品詳細
直筆サインは付属しません。グッズのみの販売です。◇記念グッズ・ワイドラバーマット イラスト：まみ サイズ：約H29.4×W70cm 素材：ポリエステル・天然ゴム・ランダムラバーストラップ イラスト：せんちゃ サイズ：約H80×W62～70mm※種類によって異なります。 素材：ATBC-PVC ※全４種からランダムに1種封入。 ※本商品はランダム封入となっており、絵柄はお選びいただけません。 ※ランダム封入のため複数購入された場合でも、同じ絵柄が出たり、 ご希望の絵柄が出ない場合もございます。あらかじめご了承ください。・湊あくあ超BIGぬいぐるみver.2022 サイズ：約H22.5×W30.5×D45cm 素材：ポリエステル・サーモボトル サイズ：直径61ｘH191mm 容量：約300ml 素材：ステンレス・PP・シリコンリングホロライブhololive
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