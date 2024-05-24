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湊あくあ 誕生日記念2022 グッズセット
商品番号 S63873642068
商品名

湊あくあ 誕生日記念2022 グッズセット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直筆サインは付属しません。グッズのみの販売です。◇記念グッズ・ワイドラバーマット　イラスト：まみ　サイズ：約H29.4×W70cm　素材：ポリエステル・天然ゴム・ランダムラバーストラップ　イラスト：せんちゃ　サイズ：約H80×W62～70mm※種類によって異なります。　素材：ATBC-PVC　※全４種からランダムに1種封入。　※本商品はランダム封入となっており、絵柄はお選びいただけません。　※ランダム封入のため複数購入された場合でも、同じ絵柄が出たり、　　ご希望の絵柄が出ない場合もございます。あらかじめご了承ください。・湊あくあ超BIGぬいぐるみver.2022　サイズ：約H22.5×W30.5×D45cm　素材：ポリエステル・サーモボトル　サイズ：直径61ｘH191mm　容量：約300ml　素材：ステンレス・PP・シリコンリングホロライブhololive
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