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北光生 花鳥図の彫金パネル 額装 四季のうつろい 12枚
商品番号 J69066609611
商品名

北光生 花鳥図の彫金パネル 額装 四季のうつろい 12枚
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北光生花鳥図の彫金パネル額装四季のうつろい12枚組〓商品寸法〓画寸：W17×H17　　パネル寸：W19.5×H19.5額寸：W30.3×D1.9×H30.3［cm］彫金作家の北光生による、花鳥図の彫金パネル、四季のうつろい12枚組です。個人宅での保管になります。使用、保管に伴うキズ、汚れはあるものとお考えください。詳細は写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/slide697387.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild200552.html
http://narcologia.ru/goods/reflector568964.html

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