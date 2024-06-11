Roland GO:MIXER PRO \u0026 Panasonic BQ-CC85

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商品詳細
RolandローランドGO:MIXERPROオーディオミキサー とパナソニック BQ-CC85エネループ 本体 電池8本付き商品説明URLhttps://www.roland.com/jp/products/gomixer_pro/使用しなくなったので、出品します。使用期間(3ヶ月)箱に傷有り、その他、ほぼ傷無し。付属品全て有り、動作確認済み、クリーニング済み電池で使用中、電池切れの祭、すぐ交換して使えるようにエネループ用電池8本お付けします。(単4電池)#ローランド#RolandローランドGO_MIXERPROオーディオミキサー種類···セット
http://narcologia.ru/goods/hesitantly656884.html
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