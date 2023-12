吉野北人 Wizble Square Plate Necklace ネックレス

THERAMPAGEfromEXILETRIBE吉野北人コラボアイテムWIZBLEBIRTHDAYCOLLECTIONLIMITEDPOPUPSHOPSquarePlateNecklace【CasualLINE】(Gold)になります即購入❌他サイトでも出品中のため御手数ですが購入される際はコメントをお願いいたします売り切りたいため多少のお値下げ可能ですポップアップで購入しました1度着用しております巾着もセットでお付けします素人保管になりますので神経質な方は御遠慮下さい《特別な日を、いつも胸元に》ダイヤモンド型のペンダントトップにスタッズ調の凹凸を施したミニマルながら、遊び心のあるデザイン。ポイントになっているブルーのストーンが首元でキラキラと光ります。ペンダントトップの裏面は、表と印象の違うマットな質感になっていて付けている自分だけが楽しめる、細部にまでこだわりました。チェーンはスライド式のパーツを使用しているので、コーディネートに合わせて自由に長さを調整してお楽しみいただけます。素材真鍮(イエローゴールドコーティング)アクリルサイズ全長約46㎝(金具込み)トップサイズ約8×8㎜重さ約3.2gWizbleウィズブルイヤーカフリング指輪イヤリングネックレスCasualLINESilver925THERAMPAGE吉野北人人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBE特徴···メンプロ(メンバープロデュース)



