島武巳　ぐい呑み　コップ

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商品詳細
種類···酒器15年ほど前の沖縄の陶芸家 島武巳さんの荒焼のぐい呑みです。いつもは独特のマークを刻印（？）されていますがこちらにはありません。沖縄県蔵出しで、島さんご本人から譲り受けました。
http://narcologia.ru/goods/calling724650.html
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