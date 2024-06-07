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島武巳　ぐい呑み　コップ
商品番号 R39977562291
商品名

島武巳　ぐい呑み　コップ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···酒器15年ほど前の沖縄の陶芸家　島武巳さんの荒焼のぐい呑みです。いつもは独特のマークを刻印（？）されていますがこちらにはありません。沖縄県蔵出しで、島さんご本人から譲り受けました。
http://narcologia.ru/goods/calling724650.html
http://narcologia.ru/goods/displease422231.html
http://narcologia.ru/goods/traverse324126.html
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