La:Sadie's KISAKI 生写真 ブロマイド 7

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恐れ入りますがお値下げコメントへの返信は致しかねます。下記一読の上、即購入可能ですが他サイト同時出品のためそちらに入札があれば削除となります。写真転載などの防止に文字入れをしております。見にくいですがご了承ください。順次、他のメンバーや写真も出品しますが一点しかないのでコメント返信前に購入されたらすみません。やり取りの途中でも即購入者さま優先です。【商品について】La:Sadie's時代の物販写真KISAKI、No.7です(No.は当方の管理上の番号です)La:Sadie'sの物販で買ったものです。1996年結成から1997年解散までの間のライブ物販購入品。ファイル(アルバム)に入れて保管していました。美品ですが、20年以上前のものですので、経年はご理解ください。ちょっとした指紋などもイヤだ、という神経質な方、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。※高めの設定ですが、いいねが付けば数日で少しずつお値下げしていきますので折り合いのつくタイミングで購入してください。但し、他サイト同時出品のためそちらに入札があれば削除となります。【発送について】匿名配送ゆうパケットにて発送。ご自宅のポスト投函まで、ですのでポストからの抜き取りや盗難には責任を負えません。高額商品なので不安な方は購入前に希望発送方法をご相談ください。(購入後の変更はできません)100均で買った硬質カードケースに入れて、ダンボール補強、水濡れ対策をします。ダンボールはスーパーでもらったものを使用しますので、あまりに神経質な方はご遠慮ください。【その他】夜間の購入は翌日のご挨拶になりますので、反応が遅くなりますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。La:Sadie's生写真写真ブロマイドMIRAGESyndromeKISAKIPROJECTPhantasmagoria凛kisakiprovidenceDIRENGREYsukekiyoMADARANINGENTheZemeckisesDIRTPHALARISPetitBrabancon疎外ツアーグッズ雑誌Tシャツマフラータオル物販グッズ京薫ToshiyaShinyaDie