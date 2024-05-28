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- ★レア物★デビルマン★重合金★マーミット限定2000★パープルエディション★
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商品詳細
フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···超合金デビルマン全長16㎝永井豪ダイナミックプロかなり古い品ですので箱に多少スレなどありますが合金は新品みたく綺麗です写真を見て判断して下さいませ
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