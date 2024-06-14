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- JIM DUNLOP / TORTEX /0.60 ピック72枚おまけ2枚
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商品詳細
ジョンフルシアンテ愛用のピックです。買いためていましたが、断捨離のため出品いたします。72枚セットです。おにぎり型2枚おまけでつけます。使用しているものも少し混じっていますので未使用に近いにしています。JIMDUNLOP(ジムダンロップ)/TORTEXSTANDARD/0.60ピックの大定番JIMDUNLOP/TORTEXSTANDARD。優れた耐久性と適度な柔軟性を誇るTORTEX材を採用。エレキギターでの激しいリードプレイや、アコースティックでのストロークプレイなど様々なシーンやジャンルに対応するスタンダードピックです。ゲージ別のカラーリングもカラフル。
http://narcologia.ru/goods/rouge410110.html
http://narcologia.ru/goods/procurement418833.html
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TORTEX TRIANGLE 0.60mm
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