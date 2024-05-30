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ヴェロシティー Aiko マイクロホン TYPE VM-1000
商品番号 D99263327126
商品名

ヴェロシティー Aiko マイクロホン TYPE VM-1000
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家整理の為、出品致します。お爺ちゃんの所有していた物です。音出し確認等できていません。ジャンク品扱いです。ご理解の上ご購入お願い致します。経年劣化みられます。#ヴィンテージ#リボンマイク#マイクロホン
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