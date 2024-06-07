棟方志功　木版画【板画】　《　舎利物の棚　》仏具掛軸　合わせ箱　　模写　132

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種類···木版画 棟方志功 木版画【板画】 掛軸形式···掛け軸・掛軸 板画 掛軸 仏具仕様 一幅主題···人物・肖像 釈迦十大弟子 舎利仏の棚 棟方志功 板画 釈迦十大弟子 舎利物の棚 仏具掛軸仕様品 平成19年本物保証品として購入した作品です。いつも 保管管理 大切にしてきました。今回放出致します。 作品には、未だに ほのかな墨の香りが致します。コピー 印刷では 御座いません。正真正銘板画 素晴らしい逸品です。 作品下部に志功サイン、印譜 ございます。 状態 表具 作品共非常に良い状態をキープしております。 サイズ 表具 182cmX53cm板画 106cmX37.5cm合わせ箱 61.5cm8.5cm7.8cm余裕を持って100サイズにてゆうパック発送いたします。 素晴らしい棟方志功の板画掛軸 舎利仏の棚 お好きな方へお譲り致します。なかなか手には入らないと思料します。