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商品詳細
♡ご覧頂きありがとうございます♡高橋恭平ちびぬい……………………………………………………✄新品未使用。初期袋がシワシワだった為別袋に入れダンボールで暗所保管しておりました。……………………………………………………✩.*˚即購入◎
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