BTS SUGA Agust D-DAY クロスバッグ

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BTSSUGAAgustDソロアルバム’D-DAY‘TOURD-DAY公式「クロスバッグ」JPFC2次販売で購入しました。新品未使用、トレカ付きトレカを含む写真を撮るため一度出したのみです。トレカは硬質ケースにいれ発送いたします。海外製品ですので初期不良等ある場合がありますので、ご理解の上ご購入をお願いします。即購入okです。検索用BTS防弾少年団シュガユンギカバン鞄