ブルーハーツ　グッズ　甲本ヒロト　真島昌利

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ほぼ全て未開封未使用品です。当時のビニールに入ったままですので、セロテープは日焼けしたり剥がれている物もありますが、中身は大丈夫だと思います。これだけの品が未開封で出ることはまずないかと自信を持っております。価値のわかる方、大切にしていただける方にお譲りしたいと思います。当時の思い出も込みの値段付けをしておりますので少し高めの設定です。購入希望の方は、お値下げ等も検討いたしますので、希望価格を記入の上ご質問願います。