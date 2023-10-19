KID PHENOMENON キドフェノ 鈴木瑠偉 パネル

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商品詳細
即購入可⭕️デビューシングル『Wheelie』リリース記念パネル展にて展示されていたものです。目立った傷や汚れはありませんが、実際に展示されていたものであることをご了承ください。#KIDPHENOMENON#キドフェノ夫松健介遠藤翼空岡尾琥珀川口蒼真佐藤峻乃介山本光汰鈴木瑠偉
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