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パワーアップバンド4本セット☆
商品番号 N20603337814
商品名

パワーアップバンド4本セット☆
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニバーサルスタジオジャパン内のスーパーニンテンドーワールドで使えるパワーアップバンド4本セットです.*・゜2023年7/31に購入し、当日に3時間ほど使用したものです٩(ᐛ)وキノピオのバンドにのみ裏側に汚れあり（写真5枚目をご確認ください）アプリとの連携は解除済みですアルコール消毒済みです箱はありませんが説明書を1枚おつけいたしますバラ売り不可お値下げ交渉ご遠慮ねがいますタイミングを見て少しずつプライスダウンしていきますので気になった方はいいね！よろしくお願いします·͜·メルカリ便にて発送いたします✧*。これからUSJに行く予定の方、定価よりもお得に並ばずに購入できます⸜(*ˊᵕˋ*)⸝‬USJマリオルイージヨッシーキノピオパワーアップバンドスーパーニンテンドーワールドユニバーサルスタジオジャパン
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