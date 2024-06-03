バブルヘッド人形 SHANE BIEBER JewelOsco人形2個セット

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アメリカで入手したものです。写真1枚目の下の人形は、首振りタイプのボブルヘッドフィギュアです。新品未使用ですが、写真をとる為に開封しました。その時に発泡スチロールが写真2枚目のようになってしまいました。上の人形は、シカゴBEARSのBRIANURLACHERです。両方とも日本では入手困難なお品です！しっかりと梱包して、すぐ発送致します！