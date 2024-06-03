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バブルヘッド人形 SHANE BIEBER JewelOsco人形2個セット
商品番号 S64993489549
商品名

バブルヘッド人形 SHANE BIEBER JewelOsco人形2個セット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで入手したものです。写真1枚目の下の人形は、首振りタイプのボブルヘッドフィギュアです。新品未使用ですが、写真をとる為に開封しました。その時に発泡スチロールが写真2枚目のようになってしまいました。上の人形は、シカゴBEARSのBRIANURLACHERです。両方とも日本では入手困難なお品です！しっかりと梱包して、すぐ発送致します！
http://narcologia.ru/goods/freshman252856.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle898325.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful320851.html
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