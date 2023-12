DREAMS COME TRUE ワンダーランド2019限定腕時計

数量限定で販売されすぐに完売した30周年記念腕時計になります。ドリカムワンダーランドとICE-WATCHがコラボレーションケース&バンド:シリコンラバーリューズ:スワロフスキークリスタルガラスス:ミネラルガラスケースバック:ステンレスムーブメント:日本製クォーツ防水:10気圧防水ドリカムワンダーランドと国際的ファッションウォッチブランド「ICE-WATCH」がコラボレーションした腕時計が登場!文字盤にDWL2019ロゴを立体的に表現。光沢のあるパープルのサンレイダイヤルにカラフルなシルクプリントと、ゴールドのステンレスパーツで文字盤を立体的に演出。リューズには高級感のあるスワロフスキークリスタルをセットして、華やかな印象に。ケースバックには30周年のロゴが刻印される特別仕様。貯金箱になるスペシャルBOXとパッケージも付属します。生活強化の10気圧防水も備えています。人気商品で現在DCTgardeでは、完売しています。とても綺麗な状態ですが、電池だけ交換してもらわないといけません。普通の電池だと思うので、時計店、ホームセンターなどで交換してくれると思います。とても大事にしてたので、大切に使って頂ける方にお譲りしたいです。宜しくお願いします。



