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コンボイ　デスプルーフ　ラバーダック　フードオーナメント　タランティーノ
商品番号 E13006995211
商品名

コンボイ　デスプルーフ　ラバーダック　フードオーナメント　タランティーノ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 19,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンボイやデスプルーフの劇中で使用されたボンネット・オーナメントのラバーダックですビリングス・アートワークスで同じ型から複製されたプロップになります金属製ですのでかなりの重量があります20年以上前にシャレで購入して倉庫保管していました劇中ではポーズ違いに見えるラバーダックもあるようですその辺のいきさつはよくわかりませんがオフィシャル商品です実際にボルトでボンネット取り付けも可能ですキル・ビルパルプ　フィクションタランティーノコンボイ
http://narcologia.ru/goods/providence169894.html
http://narcologia.ru/goods/mythic516335.html
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