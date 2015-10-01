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商品詳細
コンボイやデスプルーフの劇中で使用されたボンネット・オーナメントのラバーダックですビリングス・アートワークスで同じ型から複製されたプロップになります金属製ですのでかなりの重量があります20年以上前にシャレで購入して倉庫保管していました劇中ではポーズ違いに見えるラバーダックもあるようですその辺のいきさつはよくわかりませんがオフィシャル商品です実際にボルトでボンネット取り付けも可能ですキル・ビルパルプ フィクションタランティーノコンボイ
http://narcologia.ru/goods/providence169894.html
http://narcologia.ru/goods/mythic516335.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant545782.html
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント タランティーノ-
DEATH PROOF DUCK ORNAMENT | SPARTAN-EX
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
DEATH PROOF DUCK ORNAMENT | SPARTAN-EX
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
怒っているコンボイダック(デスプルーフダッククエンティン ...
DEATH PROOF DUCK ORNAMENT | SPARTAN-EX
デスプルーフ ダックオーナメント - HOLIDAY GENERAL STORE
ラバーダック ボンネット/フードオーナメント コンボイ/デスプルーフ ...
2023年最新】ラバーダックコンボイの人気アイテム - メルカリ
DEATH PROOF DUCK キーホルダー
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コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント タランティーノ-
DEATH PROOF DUCK ORNAMENT | SPARTAN-EX
コンボイ デスプルーフ ラバーダック フードオーナメント ...
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