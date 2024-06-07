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FANTASTICS 堀夏喜 BOT 初期 アクリルスタンド
商品番号 Y94234470468
商品名

FANTASTICS 堀夏喜 BOT 初期 アクリルスタンド
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可出回りが少ないBOT初期アクリルスタンドコンプリートセットです。画像のように3種はアクスタ・土台・背景をまとめて梱包致します。
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