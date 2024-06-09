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YAMAHA電子ピアノ　CLP-635WA
商品番号 N30198791630
商品名

YAMAHA電子ピアノ　CLP-635WA
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 30,000 円
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商品詳細

YAMAHA製　電子ピアノ　2018製美品電子ピアノグラビノーパ　CLP-635WAホワイトアッシュ調ピアノ、椅子ともに動作に問題はありません。【付属品】高低自在椅子、ヘッドホン〔未使用〕、取扱説明書、楽譜〔新品〕【配送方法、送料】ご購入者様ご自身で発送業者の手配、または送料につきましてもご購入者様の負担にてお願いします。発送元は愛知県　戸建1階です。発送業者一例ヤマトホームコンビニエンス〔0120-461-254〕よろしくお願いします‼︎
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