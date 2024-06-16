Mrs. GREEN APPLE Atlantis トレカ 大森元貴 レア

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLEAtlantisのランダムトレカレア大森元貴さんのNo.048になります。激レア品で大変貴重ですのですぐ売り切れの可能性が高いですのでお早めのご購入をおすすめさせていただきます。(現在ほかの出品無し)開封後硬いスリーブに入れて大切に保管しておりましたが素人保管ですのでご理解宜しくお願い致します。即購入OKです。グッズ種類···フォトカード
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