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天目　ぐい呑　窯変　曜変　盃　平盃　作者不明
商品番号 P53447774132
商品名

天目　ぐい呑　窯変　曜変　盃　平盃　作者不明
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

酒器径　９．７センチ位高　３．８センチ位
http://narcologia.ru/goods/displease444631.html
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http://narcologia.ru/goods/rouge244410.html
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