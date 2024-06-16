ARMOR（アルモア） 2U ラックケース　奥行360mm

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品名:ラックケースメーカー:ARMOR（アルモア）仕様:FRPサイズ:2U奥行:360mm付属品:1U分のネジ、樹脂ワッシャ（各4個）状態:ボディ表面やサッシ類には擦り傷、金具類に経年劣化見られますが、酷使された状態ではありません。蓋の噛み合わせ、キャッチロックの機能など、問題ありません。しっかりしたラックケースです。どなたか、ご活用いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。少しずつ値段を下げていきますので、 お値下げの依頼はご遠慮ください