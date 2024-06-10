【超美品】TECH21 SANSAMP BASS DRIVER DI V2

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商品詳細
TECH21(テック21)Sansampサンズアンプ/BassDriverDIV2プリアンプ使用頻度はほとんど無しで、数回自宅での使用のみです。丁寧に使用していたので新品と大差ないくらい綺麗です。ガリやスイッチノイズなどもなく問題なく使用できます。傷もほどんどなく、箱もついていますので、かなりお得かと思います。出品理由といたしましては、仕事の兼ね合いで音楽から少し離れたためです。人気のSANSなのだこのままおいていれば価格も上がるんでしょうね…#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2#SANS#ベードラ【商品説明】サンズアンプで親しまれる大定番ベース用プリアンプ「BassDriveDI」のバージョン2がついに登場！旧型には無かったMIDコントロールを新たに搭載。さらにBASSコントロールも帯域調節可能になり、より細かいセッティングが可能です。エフェクトタイプ···プリアンプ種類···エレキベース用エフェクト数···～70未満エフェクトタイプ···プリアンプ種類···エレキベース用種類···エフェクター・プロセッサー
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