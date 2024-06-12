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商品詳細
フェルナンデス、ファンクションモデル。ヘッドクラッシャーブリッジ搭載のストラトタイプです。ボディカラーはメタリックレッド。ブラッドギルスのモデルを彷彿とさせます。音出し、ネック曲がり、問題ありません。フレットは7〜8割方残っております。ジャパンヴィンテージ好きのコレクターの方、そしてもちろんプレーヤーの方にに是非ご覧いただきたい個体です。プチプチとダンボールで梱包して発送させていただきたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/procurement781633.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit781286.html
http://narcologia.ru/goods/freezer889198.html
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フェルナンデス ストラト 型 ヘッドクラッシャー 搭載-
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