茶道具金彩風景蒔絵木皿15客でございます。長期間保存なので、時代感や微細なスレ・小キズ等ございますが、目立ったダメージは無く良好な状態です。サイズ直径約12㎝高さ約3.6㎝管理番号B-404★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★全ての細かな写真がとれていない為、写真・文書で至らない細かな傷などがある場合がありますが時代物の為、ご理解・ご了承くださる方のみのご購入をよろしくお願いします。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。



美品 茶道具 金彩風景蒔絵 木皿 15客 木製 菓子皿 小皿 - 漆芸



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