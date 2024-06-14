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木炭 - もくたん | 武蔵野美術大学 造形ファイル



絵画Ⅰ 通信課題２ | アートの惑星 ムサビ通信ブログ



絵画Ⅰ】スクーリング | 机の上の世界地図～ムサビ通信日記～



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デッサン１｜ムサビスクーリング | Nobuアート日記



6月 | 2016 | ena美術ブログ | ページ 3



絵画表現１課題 | Nobuアート日記



楽しく木炭画 | ダリへの道も一歩から

木炭画 武蔵Size 50×65経歴みゆき札幌市出身 道立高校卒業 京都造形芸術大学中退 札幌クロッキー会会員第54回道美展、絵画の部で入選。令和4年8月2日〜7日に、札幌市民ギャラリーで行われた展示会で３作品展示されました。その1枚となります。武蔵・・(F8/2022)肌の色って人格形成に影響を与えるんでしょうか。気にしてるのかな、と思いながら描きました。これも木炭一本で、描いています。肌の色、がテーマです。第54回道美展、過去3点入選してます。絵画の種類...木炭画 ディセーニョ主題...武蔵主な画材...その他#artist#artwork#art#dessin#crouqis#disegho#illustrain#face#japan #drawing #chrcoal #charcoalart #beautiful #contemooraryart#デッサン #クロッキー #木炭 #コンテ#素描 #フィギュア #nudemodel #裸婦 #ヌードデッサン #武蔵 #宮本武蔵 #道美展 #