ポケモンカード　リザードンex 構築済み　デッキ

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ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード リザードンex構築済み デッキです！写真の60枚セットです。状態はワンオーナー品でスリーブに入れていますが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品不可となります、即購入オッケーです。コメントで何でもご相談ください。