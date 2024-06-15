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ポケモンカード　リザードンex 構築済み　デッキ
商品番号 P14605917943
商品名

ポケモンカード　リザードンex 構築済み　デッキ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード　リザードンex構築済み　デッキです！写真の60枚セットです。状態はワンオーナー品でスリーブに入れていますが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品不可となります、即購入オッケーです。コメントで何でもご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/slide660887.html
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