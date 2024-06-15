CELESTION G12 EVH 8Ω 2個セット

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商品詳細
エディ追悼の意味を込めて、購入した物です。今回取り付けていたキャビネットを売却する為、こちらも出品することになりました。自分の住宅事情では存分に鳴らす事ができないので、泣く泣くの出品となります。是非このスピーカーを吠えさせてください！MADEINUKです♪美品ですが中古品の為、多少の傷や汚れなどはあらかじめご了承下さい。よろしくお願いいたします。
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