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サザンオールスターズ 茅ヶ崎ライブ2023【SASベースボールシャツ Ｌサイズ】
商品番号 C92115284909
商品名

サザンオールスターズ 茅ヶ崎ライブ2023【SASベースボールシャツ Ｌサイズ】
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ2023グッズ【SASベースボールシャツＬサイズ】・サイズ⇒Lサイズ：身幅64cm/着丈77cm/裄丈51.5cm・素材⇒ポリエステル100％ライブ会場である茅ヶ崎公園野球場にちなんだグッズとして、ベースボールシャツが登場！フロントは「サザンオールスターズ/45」、バックは「茅ヶ崎ライブ/23」のデザインが今年らしいアイテムです。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・お値下げ不可・即購入OK・24時間以内発送⚠︎現在《Ｌサイズ×2着／Mサイズ×1着》在庫がございますので複数お求めの方はコメントください。ご検討のほどよろしくお願い致します⌄̈⃝#サザンオールスターズ#SouthernAllStars#サザン#桑田佳祐#45周年#45周年グッズ#茅ヶ崎ライブ2023グッズ
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