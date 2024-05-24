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萩名工 12代 田原 陶兵衛 萩 建水 茶道具 d94
商品番号 F47584322820
商品名

萩名工 12代 田原 陶兵衛 萩 建水 茶道具 d94
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

萩名工12代田原陶兵衛の萩建水です。萩焼の名家、茶陶に定評ある陶兵衛萩の伝統を忠実に継承する県重要無形文化財の名工の建水。径約14.7cm　高約9.0cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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