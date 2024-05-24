NUX MIGHTY AIR マイティーエアー ワイヤレス ギター アンプ

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●詳細★商品名NUXMightyAirWirelessStereoModellingGuitar/BassAmplifierwithBluetooth重量···2.5kg〜5kg未満幅···300mm～400mm未満高さ···150mm～200mm未満アンプ種類···その他アンプ●状態2021年10月頃に島村楽器で新品を購入室内でのみギター練習に使用適度に充電開封済み説明書有りステッカー有り落下経験無し水濡れ経験無し音問題無し接続問題無しプラグ問題無し受信機問題無しスイッチ問題無し差し込み口問題無し電源問題無し●当方タバコは吸っていません●購入後の連絡は1日以内に行います●入金から3日以内に発送予定(土日を除く)●別のサイトで売り切れた場合は商品を削除する場合があります●コメント丁寧な対応を心がけますよろしくお願いします質問やなにか少しでも気になる点がございましたらコメント覧よりどうぞ♪まとめ買いなどはお値引きできる事もございますので是非一度お尋ね下さい#アンプ#ギター#マイティーエアー#NUX#nux#ワイヤレスアンプ