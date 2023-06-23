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【新品】1/400 Phoenox ANA B787 ピカチュウジェットNH
商品番号 H36698393522
商品名

【新品】1/400 Phoenox ANA B787 ピカチュウジェットNH
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,904 円
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商品詳細

機種：BOEINGボーイングB787-9登録番号：JA894A航空会社：ANA全日空塗装：ピカチュウジェットNHポケモンメーカー：PhoenixフェニックスモデルNo.04542縮尺：1/400材質：ダイキャストサイズ：15.7x15.0cmスタンド：付属ギア︰付属★新品未展示品です。検品後は暗所にて保管しております。★製品の性質上、塗装ムラや印刷ズレのような製造上の個体差や、外箱に多少のスレや凹みがある場合がございます。目立つものがある場合は商品説明欄に記載しておりますので、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。★他サイトでも出品しております。売切れの際は突然出品を取り下げることがあります。#JAL#日本航空#ANA#全日空#スカイマーク#AIRDO#エアドゥ#ソラシドエア#スターフライヤー#FDA#フジドリームエアラインズ#Peach#ピーチ#JETSTAR#ジェットスター#ボーイング#エアバス#旅客機#モデルプレーン
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