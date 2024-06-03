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- SUZUKI スズキ No.300 1/10 子供用 [189]
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商品詳細
SUZUKIEstablished1887inNagoyaNo.300Size1/10Anno1988中古品のため傷擦れ等ありますが、まだまだ使用できる状態です。写真を確認いただいた上でご検討ください。内容は本体のみ、ケースや弓はございません。ご了承ください。
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