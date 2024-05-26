ジョジョの奇妙な冒険　イラストカードコレクションBOX

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商品詳細
ジョジョの奇妙な冒険ジョジョ展 限定イラストカードコレクションBOXお譲りいたします。新品未開封品※新品、送料込みで取引の手数料引かれるため、値下げやバラ売りは一切検討していません。送料込みでのみの出品のため追跡はおつけいたしますが梱包は簡易にて行います。ご了承ください。無言購入大歓迎です。第１部～第８部までの珠玉のイラストが全１６枚セットで登場！メタリック加工による美麗イラストは圧巻。是非とも手に入れたい逸品だ！ジョジョジョジョ展金沢荒木飛呂彦LUCKYLANDラッキーランドイラストカードコレクションポストカード
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