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ジャンベ　マリ
商品番号 Q51044170541
商品名

ジャンベ　マリ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 20,539 円
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商品詳細

ジェンベマリのゲニ　黒い芯材です。打面約33.5cm高さ約58cm重さ9.4kg中音、低音、高音　良く鳴ります。キレイな太鼓で、音も強い。皮はコートジボワール産の中厚、張り替えて2年位です。ボゴランマーケットのバッグ付き。ジッパーに固いところがあります。ラバーが剥がれてます。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper807709.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle508625.html
http://narcologia.ru/goods/flight559328.html
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