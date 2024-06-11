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商品詳細
ジェンベマリのゲニ 黒い芯材です。打面約33.5cm高さ約58cm重さ9.4kg中音、低音、高音 良く鳴ります。キレイな太鼓で、音も強い。皮はコートジボワール産の中厚、張り替えて2年位です。ボゴランマーケットのバッグ付き。ジッパーに固いところがあります。ラバーが剥がれてます。
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