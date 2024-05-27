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- （132）★有田焼★喜兵衛作★古伊万里手吹墨鷺絵大皿★破魔オマケ付き★
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆♪★有田焼☆喜兵衛窯☆喜兵衛作☆古伊万里手吹墨鷺絵大です。★躍動感の鷺の絵が味の有る一品です。★有田焼喜兵衛窯で1つずつ手造りされたおお皿です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★陶器の器でうっすらと貫入が有り使いこむほどに味が出る器です。茶道具としてまた飾皿、盛皿にもお使い頂けます。★サイズは25.5cm×5.5cmです。★小売価格15000円を6500円でいかがでしょうか。★自宅保管のためご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願いいたします。#茶道具#食器#有田焼#唐津焼#茶道#床の間#茶室 #工芸品#菓子鉢#盛皿#飾皿#和菓子#和皿#古美術#美術品 #喜兵衛窯#鷺絵
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